Grande fratello, ex gieffina rivela su Rasha Younes e Omer Elomari: “Non ci sentiamo…”

La scorsa edizione del Grande fratello è terminata a dicembre 2025 con la vittoria di Anita Mazzotta. Tra le grandi protagoniste dell’edizione vi è stata Giulia Soponariu, che si è messa in mostra per il suo carattere sempre solare. Proprio la ragazza ha rilasciato un’intervista a Lorenzo Pugnaloni dove ha parlato delle coppie nate all’interno della casa del Grande fratello. La modella ha citato anche Rasha Younes e Omer Elomari, facendo una rivelazione inaspettata. Giulia Soponariu ha dichiarato le seguenti parole: “Delle tre coppie formatasi all’interno della casa, quella tra Jonas e Anita è tutto vero, loro si vedono molto spesso, lo stesso lo penso anche per Rasha, Omer, Mattia e Grazia: questo vuol dire che il sentimento c’è.“

Grande Fratello, Giulia Soponariu non ha più rapporti con Rasha Younes e Omer Elomari

Giulia Soponariu ha rivelato un retroscena sul suo rapporto coi Rashmer, dichiarando in questo modo: “Rasha Younes e Omer Elomari non li sento più di tanto vedo solo le storie social che pubblicano su Instagram, il rispetto per loro rimane nonostante tutto. Omer c’è rispetto reciproco anche se non ci sentiamo spesso, gli voglio bene.” L’ex finalista del Grande fratello è apparsa un po’ dispiaciuta per la fine dell’amicizia con il siriano, con il quale aveva aveva avuto diversi alti e bassi all’interno della Casa più spiata d’Italia.