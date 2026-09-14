GF Vip 9 Open House, entrano i primi 4 concorrenti: ecco quando

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Il Grande Fratello Vip 9 Open House anticipa l’inizio del reality di due giorni e apre ufficialmente la nuova Casa ai primi quattro concorrenti. Martedì 15 settembre, infatti, alcuni vip varcheranno la porta rossa prima del resto del cast, inaugurando una fase esclusiva che sarà visibile solo online. A questo punto la curiosità è inevitabile: chi entrerà per primo nella Casa? Cosa succederà durante l’Open House? E come influenzerà la partenza ufficiale del GF Vip 9 prevista per il 17 settembre?

Open House il 15 settembre: quattro concorrenti entrano in anticipo

La Casa del Grande Fratello Vip 9 si accende con due giorni di anticipo grazie alla formula Open House. Martedì 15 settembre, quattro concorrenti selezionati dalla produzione entreranno nella Casa prima di tutti gli altri, diventando i primi a esplorare gli ambienti, testare la convivenza e inaugurare le dinamiche della nuova edizione.

Questa fase anticipata sarà trasmessa in esclusiva su Mediaset Infinity e sul sito ufficiale del GF Vip, offrendo ai fan un accesso privilegiato ai primi momenti del reality.

Una Casa tutta nuova da scoprire: prove di convivenza prima della premiere

I quattro vip che entreranno il 15 settembre avranno l’opportunità di scoprire in anteprima i meandri della nuova Casa: stanze rinnovate, spazi segreti, aree tematiche e tutte le novità pensate per la nona edizione. La loro convivenza anticipata diventerà una sorta di “esperimento sociale” preliminare, utile per capire come si muoveranno i concorrenti quando il cast sarà al completo.

Questa scelta permette al pubblico di osservare i primi rapporti, le prime simpatie e le prime tensioni, creando aspettativa per la puntata di debutto.

Ilary Blasi torna alla guida del GF Vip 9: appuntamento al 17 settembre

La nuova edizione del Grande Fratello Vip 9, prodotta da Endemol Shine Italy, partirà ufficialmente giovedì 17 settembre 2026 in prima serata su Canale 5. Alla conduzione torna Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, pronte a commentare dinamiche, strategie e inevitabili scontri.

L’Open House del 15 settembre diventa così un prologo esclusivo che prepara il terreno alla premiere, aumentando l’attesa per l’ingresso del cast completo.