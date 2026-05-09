Francesca Manzini, la frase choc al GF Vip divide il web

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Francesca Manzini torna al centro delle polemiche e questa volta a far discutere è una frase pronunciata durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 8. Le sue parole hanno rapidamente infiammato i social, dando vita a un acceso confronto tra chi l’ha criticata duramente e chi invece ha provato a contestualizzare il momento vissuto nella Casa. Nel giro di poche ore il nome della showgirl è diventato tra i più commentati online, con centinaia di utenti intervenuti su X, Instagram e TikTok. Una vicenda che conferma ancora una volta quanto il reality di Canale 5 riesca a catalizzare attenzione e polemiche attorno ai suoi protagonisti.

Le parole di Francesca Manzini fanno esplodere la polemica

A scatenare il caos è stata una frase attribuita a Francesca Manzini durante il reality. A riportarla pubblicamente è stato GionnyScandal, ex concorrente del programma, che sui social ha commentato in maniera molto dura quanto ascoltato in trasmissione: “È meglio avere un lutto che una separazione”? Appena esci ti dico un paio di cosucce cara Francesca”.

Nel frattempo il pubblico continua a dividersi. C’è chi considera la frase della Manzini eccessiva e fuori luogo, soprattutto per la delicatezza del tema affrontato, e chi invece invita a non estrapolare singole dichiarazioni dal contesto emotivo del programma. Dentro la Casa, infatti, la tensione tra i concorrenti è sempre più alta e negli ultimi giorni Francesca Manzini è stata coinvolta in diversi confronti accesi.

Non è la prima volta che la concorrente finisce al centro delle dinamiche del reality. Già nelle scorse settimane il suo comportamento aveva fatto discutere il pubblico del GF Vip 8, tra scontri, accuse e momenti particolarmente emotivi che hanno alimentato il confronto sui social.

Classe 1990, Francesca Manzini è una delle imitatrici e showgirl più conosciute della televisione italiana, diventata popolare grazie a programmi come Striscia la Notizia, Tale e Quale Show e GialappaShow. La sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia, però, continua a essere accompagnata da polemiche e discussioni che tengono acceso il dibattito tra fan e telespettatori.