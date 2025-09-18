Gessica Notaro attacca alcuni fan di Helena Prestes e Javier Martinez: “Siete da ricovero”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez sono una delle coppie più amate dello spettacolo italiano. I due si sono conosciuti nell’ultima edizione del Grande Fratello dove hanno ottenuto grande popolarità. In queste ultime ore sta facendo molto discutere un attacco di una persona vicina allo schiacciatore argentino. Si tratta di Gessica Notaro, la quale è sbottata sui social contro alcuni fan di Helena Prestes e Javier Martinez. La donna ha postato alcune storie nel suo profilo Instagram, dov’è apparsa visibilmente alterata. In una di essere, Gessica Notaro ha dichiarato: “Chiedete aiuto perché così è da pazzi” ed ancora “Accanirsi così sui personaggi di un programma televisivo perché non si ha una vita propria è da ricovero”. La donna ha risposto per le rime a chi l’accusava di aver messo dei like contro la modella brasiliana su Instagram.

Javier Martinez e la dedica social per Helena Prestes

Nel frattempo, Helena Prestes e Javier Martinez continuano la loro storia indisturbati. In questi ultimi giorni, lo schiacciatore del Terni Volley Academy ha emozionato il pubblico quando ha scritto una dedica social per la sua compagna. In una storia pubblicata nel suo profilo Instagram, l’ex gieffino ha ricordato la sua esperienza nel Grande Fratello e ringraziato sopratutto la modella brasiliana con le seguenti parole: “Ma soprattutto grazie a te, Helena Prestes, che hai avuto il cuore e la forza di dimostrarmi che in realtà tutto quello che volevo è sempre stato davanti ai miei occhi”. Intanto domani 19 settembre il pallavolista tornerà ufficialmente in campo per disputare la prima amichevole con la sua nuova squadra.