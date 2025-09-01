Gerry Scotti, l’aneddoto sulla Porsche

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Gerry Scotti, noto conduttore televisivo, ha condiviso un aneddoto curioso legato alla sua passione per le auto di lusso, in particolare le Porsche. Durante un’intervista al Messaggero, Scotti ha scherzato sul rapporto affettuoso con Pier Silvio Berlusconi, attuale amministratore delegato di Mediaset. Ha detto di sperare di trovare una Porsche davanti allo studio al suo ritorno, sottolineando la dolcezza e l’affetto che il manager gli dimostra. Il conduttore ha anche ricordato il suo legame con Pier Silvio, confermando il rispetto e l’amicizia che li uniscono, e ha espresso gratitudine per aver scelto Mediaset come casa professionale, definendola una decisione presa con il cuore.

Il rinnovo di Gerry Scotti con Mediaset

Inoltre, Scotti ha parlato della firma del nuovo contratto, rivelando che, senza discutere di cifre, lui e Pier Silvio si sono stretti la mano, riempiendo gli spazi vuoti con affetto e fiducia reciproca. Il conduttore ha anche commentato sulla somiglianza crescente tra Pier Silvio e il padre Silvio Berlusconi, sottolineando come la loro relazione sia basata su rispetto e stima. Con un tocco di humor, Scotti ha scherzato sulla possibilità che Pier Silvio segua le orme del padre anche in politica, ma ha ribadito l’importanza del loro rapporto umano e professionale.