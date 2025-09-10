Gerry Scotti batte la Rai: “La Ruota della Fortuna” trionfa negli ascolti

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

In una sfida inaspettata per l’access prime time, Gerry Scotti ha ottenuto un risultato “epocale” per Mediaset. Il conduttore, con il suo show “La Ruota della Fortuna”, ha superato nettamente il rivale “Affari Tuoi”, condotto da Stefano De Martino sulla Rai, segnando una vittoria significativa.

I dati di ascolto di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

I dati di ieri confermano il successo di Canale 5. Se “Affari Tuoi” ha mantenuto un ottimo risultato con 4.088.000 spettatori e il 21.5% di share, è stato Gerry Scotti a fare il colpaccio: “La Ruota della Fortuna” ha quasi sfiorato i 5 milioni di spettatori, raggiungendo un impressionante 25.3% di share.

Questo successo rappresenta una svolta per Mediaset, che da tempo non registrava numeri così elevati in quella fascia oraria. La vittoria schiacciante di Scotti non è solo un trionfo personale, ma un segnale che i programmi di punta della rete sono pronti a dare battaglia per la supremazia degli ascolti.