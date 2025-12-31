George Clooney diventa cittadino francese: addio agli USA

George Clooney e la sua famiglia hanno compiuto un passo storico. L'attore hollywoodiano, insieme alla moglie Amal e ai loro figli, è diventato ufficialmente cittadino francese, completando un percors...

George Clooney e la sua famiglia hanno compiuto un passo storico. L'attore hollywoodiano, insieme alla moglie Amal e ai loro figli, è diventato ufficialmente cittadino francese, completando un percorso iniziato alcuni anni fa.

La scelta di proteggere i figli

Secondo le fonti vicine alla famiglia, la decisione sarebbe stata presa principalmente per proteggere i bambini. Il contesto americano, con le sue tensioni sociali e politiche, avrebbe spinto i Clooney a cercare un ambiente più sereno per crescere i loro gemelli.

La coppia trascorre già gran parte dell'anno nella loro residenza di Provenza, una tenuta che George ha acquistato anni fa e che è diventata sempre più il centro della vita familiare. La cittadinanza francese formalizza un legame con il paese transalpino che era già molto forte.

George Clooney è stato sempre molto attento alla privacy della sua famiglia, cercando di tenere i figli lontani dai riflettori mediatici. La scelta della Francia, con le sue leggi più restrittive sulla protezione dell'immagine dei minori, si inserisce in questa strategia di tutela.

L'attore continuerà comunque a lavorare negli Stati Uniti, ma la base familiare sarà sempre più europea. Una scelta che riflette le tendenze di molte celebrità internazionali verso una vita più riservata e protetta.