Gentile: “Manfredonia tra i Comuni finanziati dalla Regione Puglia con il progetto “F.A.R.E. Orientamento””

La Regione Puglia ha approvato la graduatoria del bando “Punti Cardinali for Work – Punti di orientamento per la formazione e il lavoro”, e Manfredonia è tra i Comuni beneficiari, con un finanziamento di 88.480 euro.

Le risorse serviranno a potenziare le attività già avviate in questi mesi con lo sportello “Fare Impresa”: laboratori, job day, momenti di ascolto e orientamento dedicati a chi vuole trovare o creare lavoro nel nostro territorio.

Questo risultato conferma il valore del percorso che stiamo costruendo insieme: un modello di sviluppo basato su ascolto, collaborazione e cultura d’impresa, per una Manfredonia che guarda avanti e investe sulle proprie energie.

