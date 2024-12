Gentile: “A Manfredonia nasce lo sportello Fare Impresa”

Hai un’idea imprenditoriale e non sai da dove cominciare? Sei un’impresa in cerca di finanziamenti o consulenze specializzate? Da domani il Comune di Manfredonia mette a disposizione uno strumento fondamentale per promuovere lo sviluppo economico della città.

🤝 Grazie alla collaborazione con Confcommercio, Confesercenti Foggia, Confindustria Foggia, Confartigianato Imprese Foggia, l’Ordine dei Commercialisti di Foggiae dei Consulenti del Lavoro di Foggia, nasce lo Sportello gratuito “Fare Impresa”, dedicato a:

Supportare l’avvio di nuove attività;

Facilitare l’accesso a bandi e finanziamenti;

Offrire consulenze gratuite alle aziende locali.

📆 Ti invitiamo a partecipare alla presentazione ufficiale:

🗓️ domani 6 dicembre 2024, ore 9:30

📍 Sala delle Vetrate, Municipio di Manfredonia.

Dietro ogni impresa ci sono storie, progetti, sacrifici. Con lo Sportello “Fare Impresa”, il Comune di Manfredonia vuole creare un ponte tra le idee e le possibilità, tra le aspirazioni e i risultati.

Non sarà solo un evento, ma un’occasione per scoprire come lavorare insieme per valorizzare ciò che abbiamo di più prezioso: le persone e le loro idee.