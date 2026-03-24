Gelato Day, oggi la giornata dedicata al gelato artigianale: i gusti che conquistano nel 2026

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Il 24 marzo è una data speciale per gli amanti del gelato. In tutta Europa si festeggia infatti la Giornata Europea del Gelato Artigianale, comunemente chiamata Gelato Day: una celebrazione interamente dedicata al gelato di qualità, simbolo di tradizione gastronomica e cultura artigiana molto amata. Questa giornata è stata istituita ufficialmente dal Parlamento Europeo nel 2012/2013 e da allora ogni anno coinvolge migliaia di gelaterie in Italia e nel resto del continente con eventi, degustazioni e iniziative dedicate.

Origini e significato del Gelato Day

L’idea di dedicare un giorno al gelato artigianale nasce dall’impegno di Longarone Fiere e Artglace, realtà che da anni promuovono la cultura del gelato di alta qualità. Dopo anni di campagne e raccolta firme, il Parlamento Europeo ha riconosciuto ufficialmente il 24 marzo come giornata celebrativa del gelato artigianale, sottolineando che, tra tutti i prodotti lattiero-caseari freschi, il gelato rappresenta un’eccellenza per qualità, sicurezza alimentare e valore culturale.

La ricorrenza non riguarda solo l’Italia, ma tutti i Paesi membri dell’Unione Europea, dove gelaterie, artigiani e appassionati partecipano attivamente a iniziative per valorizzare la filiera, la tradizione e l’innovazione del gelato artigianale europeo.

Il “Gusto dell’Anno”: Melody e la tradizione europea

Una delle componenti più attese del Gelato Day è il cosiddetto “Gusto dell’Anno”: ogni edizione vede la selezione di un gusto speciale ideato da maestri gelatieri di tutta Europa. Per il Gelato Day 2026, il gusto ufficiale è stato battezzato “Melody”, una creazione ispirata al tema dell’Eurovision Song Contest, che quest’anno si svolge a Vienna.

La scelta di un gusto musicale rafforza il messaggio di condivisione culturale che caratterizza l’iniziativa: il gelato, come la musica, è un linguaggio universale capace di unire persone e culture diverse. Gelaterie di tutta Europa sono infatti invitate a proporre la propria versione di “Melody” in occasione del 24 marzo, rendendo omaggio alla creatività dei maestri gelatieri e alla ricchezza delle tradizioni locali.

Trend del momento: il caramello salato

Accanto al gusto ufficiale dell’anno, tra i consumatori continua a conquistare sempre più estimatori un altro sapore che sta letteralmente spopolando nelle gelaterie artigianali: il caramello salato.

Questo gusto combina la dolcezza avvolgente del caramello con una punta di sale che esalta le note aromatiche, creando un equilibrio perfetto tra dolce e salato. Non è sorprendente che in molte gelaterie italiane e d’Europa il gelato al caramello salato sia tra i più richiesti da chi cerca sapori intensi e originali rispetto ai gusti classici.

La popolarità del caramello salato riflette l’evoluzione del palato dei consumatori, sempre più orientato verso combinazioni di gusto audaci e innovative. Perfetto da gustare da solo o in abbinamento ad altri sapori come vaniglia, cioccolato fondente o nocciola, il caramello salato è oggi considerato una delle tendenze più golose sui menu delle gelaterie artigianali.

Gelato artigianale: qualità, tradizione e cultura

Il Gelato Day non è solo una festa del gusto, ma anche un’occasione per riflettere sulla storia e la qualità del gelato artigianale. A differenza dei gelati industriali, quello artigianale nasce da materie prime fresche e locali, da tecniche di lavorazione attente e da tutta l’esperienza dei maestri gelatieri.

L’iniziativa promuove eventi di formazione, degustazioni gratuite e progetti didattici nelle scuole per educare le nuove generazioni a riconoscere la differenza tra un gelato artigianale di qualità e un prodotto industriale più commerciale.

Come partecipare alla festa

La Giornata Europea del Gelato Artigianale è aperta a tutti: basta recarsi nella propria gelateria artigianale di fiducia il 24 marzo per partecipare agli eventi, assaggiare il “Gusto dell’Anno”, degustare varianti come il caramello salato e scoprire nuovi sapori.

Molti locali organizzano promozioni, degustazioni gratuite e laboratori per grandi e piccini, trasformando il Gelato Day in una vera e propria festa del gusto e della convivialità.