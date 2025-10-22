Gatta: “Presentata mia interrogazione al Ministro dell’Agricoltura sui recenti casi di “Xylella Fastidiosa” nel Gargano”
L’allarme suscitato dall’ingresso del batterio anche nel Gargano, che minaccia gli olivicoltori ed operatori dell’indotto, certifica, ancora una volta, il fallimento della Regione Puglia nella gestione dell’emergenza.
Sul tema ho presentato una interrogazione al Ministro per sapere:
quali iniziative intenda porre in essere in materia di contrasto al dilagare del contagio, con particolare riferimento alla nuova impostazione della GOVERNANCE (fallimentare quella regionale!) delle azioni da porre in essere, al CONTROLLO di come sono state utilizzate le risorse assegnate, alla VELOCIZZAZIONE delle misure di ristoro delle imprese danneggiate e alla possibile dichiarazione di ZONE SVANTAGGIATE per le zone maggiormente colpite, al fine di rafforzare l’ECONOMIA DELL’OLIO DI OLIVA, strategica per la Puglia.