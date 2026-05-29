Gargano: Cercatore di funghi cade e si infortuna, salvato dai Carabinieri, trasportato a spalla per un km.
Disavventura a lieto fine per un 66enne avventuratosi lo scorso 23 maggio in località “Tre Cercole”, un’area impervia al confine tra San Marco in Lamis e San Nicandro Garganico. Uscito per cercare funghi, l’uomo è stato vittima di una caduta che lo ha lasciato immobilizzato al suolo.
Prima di non potersi più muovere, è fortunatamente riuscito ad avvisare un amico, permettendo così di far scattare tempestivamente la macchina dei soccorsi. I Carabinieri di San Nicandro Garganico e Poggio Imperiale, coordinati dal 112 di San Severo, hanno setacciato la zona partendo dall’auto del disperso e lo hanno ritrovato nel giro di appena un’ora.
La vera sfida è stata il recupero: a causa del terreno accidentato, i militari e i sanitari del 118 hanno dovuto immobilizzare il ferito e trasportarlo a spalla per circa un chilometro fino all’ambulanza. L’uomo è stato poi affidato alle cure dell’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza”.
Fonte: sannicandro.org