Galli: “Nell’area ricompresa tra l’Hotel Panorama ed il canale San Lazzaro si è creato un vero pantano”

Comunicato Stampa30 Ottobre 2025
A Siponto, nell’area ricompresa tra l’hotel Panorama ed il canale San Lazzaro, si è creato un vero e proprio pantano.

Un luogo di nessuno, che emana miasmi insopportabili, raccogliendo, al proprio interno, topi, serpenti, insetti e rifiuti vari.

Qui, le sorgenti, che, un tempo, scorrevano verso il mare, oggi, ristagnano inesorabilmente, dando vita ad un contesto molto umido e particolarmente insano.

Tutto ciò rende la vita dei residenti nella zona IMPOSSIBILE.

Amministrazione La Marca, se ci sei, batti un colpo ed intervieni rapidamente senza i consueti silenzi!

Ugo Galli Consigliere Comunale

