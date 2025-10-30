Politica Manfredonia
Galli: “Nell’area ricompresa tra l’Hotel Panorama ed il canale San Lazzaro si è creato un vero pantano”
A Siponto, nell’area ricompresa tra l’hotel Panorama ed il canale San Lazzaro, si è creato un vero e proprio pantano.
Un luogo di nessuno, che emana miasmi insopportabili, raccogliendo, al proprio interno, topi, serpenti, insetti e rifiuti vari.
Qui, le sorgenti, che, un tempo, scorrevano verso il mare, oggi, ristagnano inesorabilmente, dando vita ad un contesto molto umido e particolarmente insano.
Tutto ciò rende la vita dei residenti nella zona IMPOSSIBILE.
Amministrazione La Marca, se ci sei, batti un colpo ed intervieni rapidamente senza i consueti silenzi!
Ugo Galli Consigliere Comunale