Galli: “A Manfredonia la disinfestazione quando piove”

Oggi la nostra Città è stata interessata da precipitazioni piovose.



Orbene, il Comune e l’ASE hanno pensato di diffondere, CONTESTUALMENTE, ieri l’avviso di allerta meteo, che prevedeva pioggia per la giornata odierna, e la comunicazione per l’effettuazione della disinfestazione straordinaria ADULTICIDA, che è stata eseguita nella notte tra il 9 ed il 10 settembre.



Una contraddizione evidente con l’ennesimo sperpero di risorse PUBBLICHE, considerato il fatto, conosciuto anche dai non addetti ai lavori, in base al quale il principio attivo, contenuto nella

sostanza disinfestante, viene inevitabilmente DISPERSO, se interviene la pioggia dopo poche ore dalla sua diffusione.



Abbiamo assistito, quindi, ad un’altra scelta GENIALE dell’amministrazione comunale, che continua ad agire senza curarsi di assicurare una sana gestione dei denari , che appartengono a TUTTI I CITTADINI e non a coloro i quali partoriscono queste decisioni ASSURDE‼️

Per dirla con Totò: “e noi paghiamo!”.

Ugo Galli Consigliere Comunale