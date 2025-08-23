Gaia lancia il nuovo singolo “Nuda” a fine estate: data di uscita

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Per Gaia Gozzi, conosciuta artisticamente come Gaia, questa estate è stata segnata da emozioni contrastanti. Da una parte il successo del Summer Tour 2025, che la sta portando a esibirsi in tutta Italia tra cori e danze del pubblico. Dall’altra, alcuni contrattempi: un’otite l’ha costretta a sospendere due date, quella di Pescara e successivamente quella di Gonnesa, prevista il 20 agosto. Oggi 23 agosto, la cantante italo-brasiliana dovrebbe esibirsi, salvo imprevisti dell’ultima, ora a Padula. A far da cornice la splendida Certosa di San Lorenzo, patrimonio dell’Unesco. Problemi non dovrebbero esserci in quanto Gaia è già tornata sul palco, riabbracciando i suoi fan durante il concerto di ieri sera a Palmi, dove è stata accolta con grande entusiasmo. Negli scorsi giorni Gaia aveva anche sorpreso i suoi follower con un lungo messaggio su Instagram, in cui ha condiviso le proprie fragilità e momenti di sconforto, mostrandosi senza filtri. Adesso l’artista guarda avanti con rinnovata energia: il suo nuovo singolo “Nuda” è pronto a uscire nei prossimi giorni, portando con sé attese e speranze positive.

Le parole di Gaia sull’uscita di “Nuda”

Il 29 agosto uscirà “Nuda”, il nuovo singolo firmato da Gaia. L’artista, nel corso di un’intervista a Vanity Fair, ha confidato i suoi sentimenti più reconditi: “Sono molto felice per l’uscita del mio nuovo singolo. Ma mi capita talvolta di provare quelle sensazioni che ho raccontato. Mi è capitato più volte di sentire un senso di vuoto. Mi prendeva a volte anche in compagnia, anche da piccola, fin troppo. Ho imparato a riconoscere queste emozioni più tardi, ad accoglierle e a non fuggirne. Sono una persona che sente tanto, parecchio, a volte troppo. Aggiungiamoci l’inevitabile interconnessione tra esseri umani che ci fa percepire il dolore e le atrocità che stanno avvenendo a pochi chilometri da noi e che non possono lasciarci indifferenti”. Gaia è un’artista molto occupata e i numerosi impegni hanno influito anche sul suo spirito nel corso dell’ultima edizione del Festival di Sanremo: “Al Festival ero arrivata dopo mesi di lavoro intenso per il disco. Il tempo per staccare la spina era stato poco e così mi sono ritrovata su quel palco con un po’ di stanchezza in più che mi ha inevitabilmente portata a essere più reattiva verso l’esterno e a percepire più intensamente i mille input di quella settimana così speciale, ma anche un po’ caotica. Ma sono soddisfatta dell’accoglienza che ha avuto il brano di Sanremo e mi fa piacere che ancora oggi sia così ascoltato”. In seguito, la cantante ha reso noto il significato del singolo “Nuda”: “Mi piaceva che la canzone arrivasse proprio nel momento in cui si sta uscendo dall’atmosfera dell’estate, con l’abbronzatura che comincia ad andare via e nell’aria quella sensazione di nostalgia, di saudade … Be’, è un brano molto sensuale, con una forte carica erotica. Allude anche a quelle cose. Sono sempre stata estremamente nostalgica”. Gaia ha poi spiegato di essere single, dando più di una dritta ai lettori circa il suo significato personale di sessualità e sensualità: “Sessualità e sensualità sono sfere energetiche che puoi praticare anche da sola. In questo momento sto riversando queste energie nella mia creatività e nel mio piacere personale. Non è sesso solo quello che si fa con un’altra persona. Ho vissuto varie fasi, anche di ricerca, sperimentazione. Provo, vedo quello che mi piace, cerco di capirmi. Oggi, per la prima volta, vivo la mia sessualità senza avere un partner ma senza essere in modalità convento, diciamo così”.

Gaia, foulard (Fonte: Il Messaggero)



