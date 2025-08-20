Gaia costretta ad annullare il concerto per problemi di salute

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La cantautrice italo-brasiliana Gaia Gozzi ha annunciato l’annullamento della sua prossima esibizione a causa di improvvisi problemi di salute. Attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, la vincitrice di Amici ha scritto: “Il mio corpo ha deciso di fare brutti scherzi proprio adesso”. Comunicando ai fan che la data di mercoledì 20 agosto in Piazza del Minatore a Gonnesa è stata purtroppo cancellata.

Nel suo messaggio, Gaia ha espresso il suo dispiacere per l’accaduto, promettendo di tornare il prima possibile per recuperare il concerto. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli specifici riguardo la natura dei problemi di salute che l’hanno costretta a fermarsi, ma l’auspicio è che possa rimettersi al più presto per proseguire con il suo tour.

Nonostante l’annullamento di questa data, le altre tappe del tour estivo restano al momento confermate. La cantante è attesa per il 22 agosto a Palmi, il 23 agosto a Padula e il 13 settembre a Cuneo, per portare sul palco le canzoni del suo ultimo album, “La rosa dei venti”, il suo primo progetto interamente in italiano, uscito lo scorso marzo. Un lavoro intimo e autentico, che traccia un percorso di scoperta personale attraverso brani che spaziano da sonorità più energiche a quelle più intimiste.