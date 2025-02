Gabriele Corsi si commuove al Primafestival

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Primafestival ha visto come protagonisti il simpaticissimo conduttore Gabriele Corsi e il cantante Simone Cristicchi. L’ex Trio Medusa, nel corso di un’intervista a Cristicchi, si è commosso, tanto da doversi voltare per non far vedere che piangeva. Il tutto mentre commentava la canzone del vincitore di Sanremo 2007, riguardante l’alzheimer. Se all’esordio PrimaFestival aveva dato l’impressione di essere, ancora una volta, una vetrina promozionale priva di particolari contenuti, la seconda puntata ha saputo spiazzare il pubblico con questo momento di intensa emozione. Un cambio di registro del tutto inatteso, che ha rotto il ritmo leggero e frizzante del programma, dimostrando che anche un format così breve può riservare sorprese e lasciare il segno.

Gabriele Corsi: la canzone di Cristicchi lo fa commuovere

“Quando sarai piccola”, il brano con cui l’artista è in gara al Festival di Sanremo 2025 e già vincitore del Premio Lunezia per Sanremo, affronta con delicatezza e profondità il tema dell’Alzheimer e del difficile percorso di chi si trova a prendersi cura di un genitore colpito dalla malattia. Un argomento di grande impatto emotivo che ha toccato nel profondo Gabriele Corsi, il quale ha vissuto in prima persona la sofferenza di una patologia degenerativa all’interno della propria famiglia. Nel suo libro Che bella giornata, speriamo che non piova, il conduttore ha raccontato apertamente la malattia del padre, un’esperienza che ha segnato la sua vita e che, inevitabilmente, ha reso ancora più intensa la sua reazione all’ascolto del brano. Dopo che Cristicchi ha spiegato il significato della canzone, un commosso Corsi ha detto: “Ascoltandoti, anche in prova, non c’era… non c’era nessuno che non si fosse commosso. C’è chi dice che il dolore condiviso è più leggero, non so se sia così ma io dico semplicemente: grazie.”

Un’emozione fuori copione: la commozione di Corsi

Travolto dall’emozione, Gabriele Corsi non è riuscito a trattenere le lacrime, voltandosi per un istante dall’altra parte, quasi a voler sottrarre quel momento alla diretta. Un gesto spontaneo, che sembrava più un fuori onda che una scena destinata al pubblico. E forse, per la sua intensità e intimità, sarebbe dovuto rimanere tale. In una striscia televisiva frenetica e leggera come il PrimaFestival, uno spazio così intimo e personale è apparso quasi fuori contesto, eppure autentico nella sua sincerità. Il tutto si è poi concluso con un abbraccio tra il conduttore e il suo ospite. Oramai tutto pronto: il 75esimo Festival della Canzone italiana inizierà la sera di martedì 11 febbraio intorno alle 20:40 su Rai1, per terminare sabato 15. Che vinca il migliore!





Simone Cristicchi