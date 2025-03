Furto nella notte al Roncalli di Manfredonia, rubati PC e materiale didattico

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo indiscrezioni la scorsa notte l’istituto Roncalli di Manfredonia, nel plesso di Piazza Europa, è stato interessata da un furto. La scorsa mattina gli alunni giunti a scuola come di consueto, hanno trovato i cancelli chiusi. Una spiacevole sorpresa, la scuola nella notte aveva subito furti di PC e altro materiale didattico dei laboratori informatici, rubati anche dei PC destinati alla didattica per diversamente abili. La scorsa mattina l’ingresso a scuola è stato quindi posticipato di circa un’ora, in quanto il personale della scuola e le forze dell’ordine hanno dovuto verbalizzare l’accaduto per provare a comprendere la dinamica del furto. Ancora da quantificare l’entità del furto.

Problema sicurezza a Manfredonia, l’ennesimo atto illecito di un periodo intenso per la città, interessata nelle ultime settimane da funti in appartamenti, furti d’auto e furti nelle attività commerciali. La comunità chiede con sempre più forza una maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio.