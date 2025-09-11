[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Furto dei faretti in Piazza Falcone e Borsellino? Comune Manfredonia: “Fake news”

Nelle ultime ore è stata diffusa sul web una notizia totalmente priva di fondamento riguardante un presunto furto dei faretti della fontana situata in Piazza Falcone e Borsellino.

Tale informazione, falsa e fuorviante, ha creato ingiustificato allarme tra i cittadini.

Non si tratta di alcun furto: i faretti sono stati rimossi esclusivamente per consentire un intervento di manutenzione programmata, coordinato e seguito dagli uffici tecnici del Comune di Manfredonia.

Nei giorni scorsi, durante i controlli ordinari, i nostri tecnici hanno riscontrato un’anomalia all’impianto di illuminazione della fontana. Per garantire sicurezza, efficienza e continuità del servizio, si è provveduto alla rimozione e sostituzione delle lampade.

L’intervento è realizzato a costo zero per l’Ente, grazie ai certificati di garanzia da parte della ditta incaricata.

La fontana sarà nuovamente attiva a brevissimo, dotata di un sistema di illuminazione moderno, più sicuro, a basso consumo, in linea con l’impegno dell’Amministrazione verso la sostenibilità e il decoro urbano.

Invitiamo la comunità a non lasciarsi trarre in inganno da informazioni non verificate e a fare sempre riferimento ai canali ufficiali del Comune di Manfredonia per ricevere aggiornamenti chiari, tempestivi e affidabili.

L’Amministrazione continua a lavorare quotidianamente per garantire il corretto funzionamento e la valorizzazione degli spazi pubblici, che rappresentano un bene comune di tutta la cittadinanza.