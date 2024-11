Furto aggravato, la Polizia di Stato arresta un 18enne

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 18enne colto nella flagranza dei reati di tentato furto aggravato, possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli e resistenza a P.U.

In particolare, nel corso di un servizio di controllo del territorio, il personale della “Squadra Volanti”, notava tre soggetti armeggiare in prossimità di un’autovettura con l’intento di asportarla. I tre, alla vista dei poliziotti, tentavano una precipitosa fuga terminata con l’immobilizzazione e la messa in sicurezza dei ragazzi.

Nel corso della medesima attività venivano sequestrati anche 0,66 grammi di sostanza stupefacente ed una chiave per codifica serrature.

Il 18enne su disposizione dell’A.G. veniva sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre i due minorenni venivano denunciati per gli stessi reati e riaffidati ai genitori.

Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari;

Va precisato che la posizione delle persone coinvolte nelle predette operazioni di polizia è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e che le stesse non possono essere considerate colpevoli sino alla eventuale pronunzia di una sentenza di condanna definitiva.