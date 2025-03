Furti in appartamenti e auto a Manfredonia, problema sicurezza, “Bisogna potenziare i controlli delle forze dell’ordine”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cresce la preoccupazione tra i residenti di Manfredonia per la recente ondata di furti in appartamenti e auto che ha colpito diverse zone della città. Gli ultimi episodi, concentrati in particolare nell’area dei “Parchi”, hanno generato un clima di allarme e insicurezza, spingendo molti cittadini a richiedere un intervento immediato delle forze dell’ordine. Virale il video pubblicato da diverse testate giornalistiche locali nel quale vengono ritratti due rapinatori a volto scoperto alle prese con un possibile furto in appartamento in zona “Parchi”.

Negli ultimi mesi si sono anche intensificati i furti nei garage, con furti anche di derrate alimentari, olio, attrezzi e vestiario. Preoccupante la situazione nella zona di Via Antiche Mura soggetta a diversi furti in garage.

Per ultima la preoccupante situazione dei furti di auto, non c’è notte a Manfredonia che non porti con se furti di auto di valore. Rapidissimi i ladri, agiscono quasi indisturbati in quanto il pattugliamento delle poche forze dell’ordine messe a disposizione dallo stato non permette di pattugliare tutta la città. Sarebbe importantissimo che lo stato prenda seriamente in considerazione la possibilità di potenziale il numero degli agenti in azione in città.

La città vive settimane di paura ed in città ovviamente non si parla d’altro “Bisogna potenziare i controlli delle forze dell’ordine“, “non è possibile che questi ladri agiscano indisturbati“.

Questa situazione creatasi in questi mesi ha creato un forte senso di vulnerabilità da parte dei cittadini, che forse non si sentono protetti dallo stato, spingendo molti a rafforzare le misure di sicurezza nelle proprie case e a evitare di lasciare oggetti di valore nelle auto, o acquistare allarmi e telecamere di sorveglianza. Ma basterà? Oppure sarebbe necessario che lo stato agisca per rafforzare i pattugliamenti.

Alle forze dell’ordine non si può chiedere di più, perchè svolgono già un duro lavoro sul territorio, gli agenti sono giù al lavoro per indagare sugli episodi denunciati per individuare eventuali i responsabili. Nel frattempo, i cittadini chiedono un maggiore controllo del territorio da parte dello stato e un forte aumento della presenza delle pattuglie degli agenti, soprattutto nelle zone più colpite dai furti. La comunità ha bisogno di tranquillità e sicurezza.

Foto copertina tratta da video della Testata Immediato