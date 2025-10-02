[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Furti d’auto, ritrovate oltre 20 carcasse dagli ispettori Civilis

La Capitanata sta affrontando un serio problema con il furto di auto, e le forze dell’ordine stanno lavorando per contrastarlo. Secondo il comandante provinciale di Foggia dell’Arma dei Carabinieri, colonnello Giovanni Capone, il fenomeno dei furti di autovetture ha subito una recrudescenza negli ultimi mesi. Tuttavia, le autorità stanno adottando misure per arginare questo reato.

Recentemente, i Carabinieri di San Severo e Termoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 20 indagati accusati di ricettazione e riciclaggio di autovetture rubate e relativi pezzi di ricambio. Questo sforzo ha portato al sequestro di auto, furgoni e parti meccaniche per un valore di circa 1 milione di euro.

Azioni intraprese dalle autorità:

Operazioni di servizio: I Carabinieri stanno lavorando per contrastare il mercato illecito di autovetture rubate e dei relativi pezzi di ricambio.

Collaborazione con i cittadini: La collaborazione dei cittadini è fondamentale per la sicurezza, e le segnalazioni pervenute tramite il numero unico d’emergenza 112 hanno aiutato a sventare furti di auto.

Contrasto alla criminalità organizzata: L’Arma dei Carabinieri sta contribuendo significativamente alla manovra investigativa di contrasto alla Quarta Mafia, in sinergia con le altre forze di Polizia.

In sintesi, lo Stato sta adottando misure per arginare il furto di auto in Capitanata, ma è importante continuare a lavorare insieme per contrastare questo fenomeno. La collaborazione tra le forze dell’ordine, gli Ispettori ambientali teritoriali Civilis Confederazione Europea ONLUS del generale Giuseppe Marasco, le guardie rurali, e i cittadini è fondamentale per garantire la sicurezza e fermare il mercato illecito di autovetture rubate.