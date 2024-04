Furti d’auto a San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo ed altri centri: presi due sanseveresi

San Marco in Lamis (FG): rubano auto in Provincia di Foggia e in Molise, 2 arresti dei Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di San Marco in Lamis hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di due sanseveresi accusati di aver consumato, in concorso, una serie di furti d’auto.

Le investigazioni, condotte dai Carabinieri sotto la direzione della Procura di Foggia, hanno consentito di raccogliere elementi indicativi del coinvolgimento dei due indagati in una serie di furti – almeno 4 – consumati tra i mesi di ottobre e dicembre 2023 nei comuni di San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, altri centri della Provincia di Foggia e Termoli.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e gli indagati, la cui posizione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, non possono essere considerati colpevoli fino alla eventuale pronuncia di una sentenza di condanna definitiva.