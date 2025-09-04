Attualità Puglia

Furti ai Postamat, Poste Italiane spegne gli ATM nelle ore notturne nelle province di Foggia e BAT

Comunicato Stampa4 Settembre 2025
Poste Italiane comunica che da oggi si procederà allo spegnimento notturno degli ATM Postamat di undici uffici postali (vedi elenco allegato) nel territorio delle province di Foggia e di Barletta-Andria-Trani dalle ore 19 alle 8.30.

Il provvedimento, di natura temporanea, si è reso necessario per contrastare i tentativi di furto dell’ultimo periodo registrati nelle zone interessate.

L’Azienda, confermando il proprio impegno nel garantire gli standard di sicurezza in tutte le proprie sedi con sistemi di protezione/telecamere di ultima generazione e cassaforti certificate, continuerà ad erogare regolarmente tutti i servizi nei consueti orari di apertura degli uffici postali interessati.

Cerignola2
Foggia1
Lucera1
Manfredonia1
Margherita di Savoia1
San Ferdinando di Puglia1
San Marco in Lamis1
San Nicandro Garganico1
Trani1
Trinitapoli1
Totale complessivo11
