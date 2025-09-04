Furti ai Postamat, Poste Italiane spegne gli ATM nelle ore notturne nelle province di Foggia e BAT
Poste Italiane comunica che da oggi si procederà allo spegnimento notturno degli ATM Postamat di undici uffici postali (vedi elenco allegato) nel territorio delle province di Foggia e di Barletta-Andria-Trani dalle ore 19 alle 8.30.
Il provvedimento, di natura temporanea, si è reso necessario per contrastare i tentativi di furto dell’ultimo periodo registrati nelle zone interessate.
L’Azienda, confermando il proprio impegno nel garantire gli standard di sicurezza in tutte le proprie sedi con sistemi di protezione/telecamere di ultima generazione e cassaforti certificate, continuerà ad erogare regolarmente tutti i servizi nei consueti orari di apertura degli uffici postali interessati.
|Cerignola
|2
|Foggia
|1
|Lucera
|1
|Manfredonia
|1
|Margherita di Savoia
|1
|San Ferdinando di Puglia
|1
|San Marco in Lamis
|1
|San Nicandro Garganico
|1
|Trani
|1
|Trinitapoli
|1
|Totale complessivo
|11