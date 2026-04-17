Furiosa lite tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe al GF Vip: “Ti strappo le ciglia una ad una”

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Nella nona puntata del Grande Fratello Vip Alessandra Mussolini ha scelto di salvare Raoul deludendo non poco Adriana Volpe e Antonella Elia.

Le tre avevano fatto pace nella casa più spiata dagli italiani, avevano stretto un patto per restare unite ma dopo il gesto della Mussolini sono tornate ad essere ‘nemiche’. L’ex parlamentare con il suo solito modo di fare pungente ha cercato di stuzzicare la Volpe al Grande Fratello Vip ma non è riuscita a farla sbottare come voleva. Le ha chiesto come mai Antonella Elia si sia offesa quando ha deciso di salvare Raoul, pretendeva che salvasse una di loro due?

Nuova lite tra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip: cosa è successo tra le due gieffine

La gieffina non ha ceduto troppo alle provocazioni di Alessandra Mussolini, l’ha però accusata di averle detto solo bugie. Le ha rinfacciato il fatto che le ha detto che i ragazzi la istigavano ma in realtà giocavano, non si fida di lei perché dice solo menzogne, le ha anche detto che non voleva sentirla perché la inquinava.

La Mussolini ha però continuato a provocarla dicendole che si è arrabbiata perché voleva essere salvata, di fronte al silenzio di Adriana Volpe ha detto: “Volevi che salvassi o te o Antonellina? Ti strappo le ciglia una ad una, mi rispondi?“, questa la replica della gieffina: “Sei falsa, fasulla, menzogna, non ti ascolto proprio. Sei falsa come una moneta di Monopoli“.