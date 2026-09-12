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Fuochi e luci dalla Torre, dame e cavalieri nelle vie: ecco Terravecchia

Oggi sabato 12 settembre e poi domenica, eventi, spettacoli e sapori a Pietramontecorvino

PIETRAMONTECORVINO (FG) – Una lunga e maestosa parata in abiti d’epoca, oggi sabato 12 settembre, porterà tra le vie di Pietramontecorvino i cavalieri, le dame, i soldati, i cavalli bardati, gli arcieri, i musici e gli sbandieratori: alle 17.30, il corteo e la rievocazione storica medievale inaugureranno le due giornate di “Suoni, sapori, colori di Terravecchia”.

A seguire, la storica porta di accesso al borgo antico si spalancherà sull’itinerario dei sapori. Le stradine, i vicoli e gli slarghi del borgo diventeranno un museo a cielo aperto: grotte allestite con mostre artigianali, mostre fotografiche di Mimmo Attedemo e Michele Mucciacciato all’interno della Torre Normanna. Ogni angolo di Terravecchia diventa rievocazione con la Mostra delle Macchine d’assedio medievali, il Banco del Cerusico, i Musici, gli Accampamenti di milizie e arcieri, gli espositori e le locande in cui trovare le pietanze genuine della tradizione contadina.

Alle ore 21, nel Giardino Pensile di Palazzo Ducale, si terrà lo spettacolo di musici e sbandieratori del Magistrato dei Quartieri di Enna. A seguire, nella Chiesa Badiale, la rievocazione del processo ai Templari. Sarà il gran spettacolo di fuoco dalla Torre Normanna, a mezzanotte, a chiudere il programma del sabato.

DOMENICA 13 SETTEMBRE. L’ultima giornata di “Suoni, sapori, colori di Terravecchia”, domenica 13 settembre, offrirà un ricchissimo programma di eventi già dal mattino, con le visite guidate nel quartiere medievale dalle ore 10 alle 12. Il corteo storico prenderà il via alle ore 16.

Alle ore 17, la grande DISFIDA DEL BORGO: le compagini delle tre storiche porte di Terravecchia si sfideranno in giochi e competizioni medievali per conquistare il palio dei quartieri. A seguire, riaprirà l’itinerario dei sapori. La rievocazione storica delle ore 21 e, infine, lo spettacolo di fuochi e luci dalle ore 23 sulla Torre Normanna chiuderanno la trentanovesima edizione di “Suoni, sapori, colori di Terravecchia”.