Fulmine e blackout in diretta a Ore 14 Sera, la battuta di Infante

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Un improvviso blackout ha interrotto la puntata di Ore 14 Sera mentre Angela Taccia, legale di Andrea Sempio insieme a Liborio Cataliotti, era ospite di Milo Infante per commentare gli ultimi sviluppi del caso Garlasco. Come fa notare FanPage, si è trattato di una presenza piuttosto rara per l’avvocata negli studi della trasmissione di Rai2, considerando che negli ultimi mesi ha scelto di intervenire soprattutto nei programmi Mediaset, in particolare a Quarto Grado. L’imprevisto tecnico ha così reso ancora più singolare un’intervista già molto attesa dal pubblico interessato alla vicenda. Proprio mentre Angela Taccia spiegava che avrebbe continuato a garantire la difesa del proprio assistito anche nell’eventualità di una sua colpevolezza – ipotesi che la legale ha però escluso con decisione, ribadendo la propria convinzione sull’innocenza di Andrea Sempio – un improvviso guasto tecnico ha causato lo spegnimento delle luci nello studio di Ore 14 Sera. L’inatteso blackout ha interrotto per alcuni istanti l’intervista, sorprendendo sia gli ospiti sia il pubblico che stava seguendo la trasmissione.





Blackout a Ore 14 Sera: la reazione di Milo Infante

A blackout avvenuto, Milo Infante ha improvvisamente espresso una battuta divenuta virale sui social. Il conduttore di Ore 14 Sera, che da diversi mesi si sta occupando del caso di Garlasco, ha dichiarato riferendosi ad Angela Taccia: “Ha detto qualcosa che ha fatto saltare l’impianto luci. Noi siamo felici di averla ma siamo in onda senza luci. Un fulmine. Ha detto che crede nell’innocenza di Sempio ed è caduto un fulmine”. L’avvocato di Andrea Sempio ha ribattuto ironicamente, attribuendo a sé stessa la responsabilità del blackout. L’avvocata ha infatti ricordato di essere arrivata negli studi Rai mentre infuriava il maltempo, aggiungendo con una battuta che, a quel punto, Milo Infante avrebbe dovuto “preparare il rogo”.







