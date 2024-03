Fred De Palma, rivelazione choc: “Puntavo su una hit e mi giocavo tutto il guadagno”

Fred De Palma ha lasciato un’impronta indelebile nell’edizione più recente del Festival di Sanremo. Nonostante sia arrivato ultimo in classifica, il cantante non perde la determinazione e ha dichiarato al Corriere della Sera: “Il prossimo lo vinco”.

Nell’intervista, si è aperto riguardo alla sua vita e alla sua carriera, affrontando sia i momenti di successo che le sfide più oscure. Tra queste, emerge la lotta contro la dipendenza dalle scommesse, un’ombra che ha proiettato lunghe ombre sulla sua vita. Tuttavia, Fred De Palma ammette di non aver ancora del tutto superato questa dipendenza, citando le parole di Vasco Rossi: “Non è che ho smesso, è che non ho ancora ricominciato”.

Da protagonista nel panorama reggaeton italiano a Sanremo, Fred De Palma non è estraneo alle estreme oscillazioni della sua vita. Con franchezza ammette: “Le vie di mezzo non sono fatte per me”. Il rapper ha affrontato momenti difficili, soprattutto dopo aver raggiunto il successo e la stabilità economica, quando la dipendenza dalle scommesse online ha iniziato a prendere il sopravvento.

“Preferisco vincere tutto o perdere tutto”, confessa Fred De Palma, descrivendo il suo approccio “esistenziale” che sembra riflettersi nel suo gioco d’azzardo. Ha rivelato dettagli della sua dipendenza, sottolineando la lotta mentale e fisica che ha dovuto affrontare durante il percorso di guarigione.

Fred De Palma e la sua dipendenza dal gioco

Dopo aver toccato il fondo, ha intrapreso un percorso di riabilitazione con uno psicologo, riconoscendo la necessità di fermarsi e affrontare il problema. Ammette che la dipendenza è ancora presente, un impulso che rimarrà sempre dentro di lui, ma è determinato a controllarlo.

Ricordando i giorni trascorsi sul divano o nel letto, scommettendo online senza neanche il bisogno di lasciare casa, Fred De Palma sottolinea la pericolosità di questa dipendenza. Nonostante l’oscurità del passato, guarda avanti con speranza e determinazione, sapendo che la vera vittoria è quella sulla propria dipendenza.

Mentre preferisce non rivelare la cifra più alta persa, lascia trapelare la sua lotta nell’adrenalina delle scommesse, una realtà che riflette anche nelle sue canzoni. Con la consapevolezza dei rischi e delle sfide che ha affrontato, Fred De Palma continua il suo percorso, consapevole che la vera vittoria è quella sulla propria dipendenza.