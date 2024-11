Franco Cinque alla vigilia di Real Acerrana-Manfredonia

“L’Acerrana è una squadra dura da battere, soprattutto in casa loro. La partita va giocata al massimo”.

Sul Manfredonia: “Rimane l’amarezza per la gara contro il Casarano, soprattutto per non averla giocata in parità numerica. Ma abbiamo fatto una partita di qualità e di spirito incredibile”.

“Autostima? Parola grossa. Stiamo riacquisendo fiducia, c’è consapevolezza di farcela”.

Chiusura sul mercato: “La società fa delle scelte, il gruppo soffre un po’ per gli addii. Ma arriveranno nuovi giocatori”.