Franco Cinque a Corner: “Barletta favorito, con il Manfredonia ho buoni rapporti”

Franco Cinque ha rilasciato una intervista a Corner dove ha parlato di passato, presente e futuro dei campionati di Serie D ed Eccellenza.

Sulla salvezza dello scorso anno con il Manfredonia.

Sicuramente è stato raggiunto l’obiettivo prefissato a inizio stagione rappresentato dalla salvezza. Secondo me avremmo potuto ottenere qualcosina in più magari anche mirando i playoff, se non fossi stato mandato via alla quarta giornata. Sono mancato 7 giornate e in quel periodo il Manfredonia ha conquistato solo 2 punti. Quando sono rientrato non è stato facile, abbiamo lavorato tanto, ci sono state 12 cessioni e abbiamo riassettato la squadra ottenendo 35 punti con un ritmo da playoff.

Cosa è accaduto questa estate?

Inizialmente io e il presidente abbiamo trovato l’accordo per il rinnovo, ma una serie di situazioni legittime societarie hanno spinto il presidente a cambiare facendo venir meno tale accordo. Posso dire che i rapporti tra me e il presidente nonostante ciò restano ottimi.

Doveva andare al Taranto?

Sì confermo, il mio procuratore mi ha contattato in quanto in un cda della dirigenza ionica stavano facendo valutazioni tra il mio profilo e quello di mister Danucci. Alla fine hanno optato per il ritorno di mister Danucci.

Chi vince il campionato di Serie D?

Tempo fa, nonostante fosse a 8 punti di distanza dal primo posto, in una trasmissione ho dichiarato che il Barletta è la squadra favorita alla vittoria finale. Ora a due sole distanze non posso far altro che confermarlo.

Pronto a rimettersi in gioco?

Mi sento pronto a una nuova sfida dove poter rimettermi in gioco, sarebbe ideale farlo con una società seria. Se dovessi fare un nome direi che ammiro tanto il Martina Franca, dove spesso la programmazione è pluriennale, quindi dando continuità al progetto.

