Francesca Sorrentino e Manuel tornati insieme dopo 2 anni

Francesca Sorrentino e Manuel Maura sono tornati insieme due anni dopo la rottura vissuta a Temptation Island. L’ufficialità è arrivata nel giorno del 26esimo compleanno dell’ex tronista di Uomini e Donne, con foto e dediche social che confermano la riconciliazione.

Dopo Temptation e il trono

La coppia si era separata nel 2023 dopo la partecipazione al reality delle tentazioni. Francesca aveva poi accettato il trono nel programma di Maria De Filippi, ma senza trovare l’amore. Manuel, nelle scorse settimane, aveva smentito ogni ritorno: “Non c’è stato alcun ritorno di fiamma, io sono single”. Le segnalazioni dei fan, però, raccontavano un’altra storia.

Le foto del viaggio insieme e gli auguri pubblici hanno sciolto ogni dubbio. WittyTV seguirà la coppia. I follower esultano: “Finalmente insieme, erano fatti l’uno per l’altra”.