Francesca Rettondini: “L’amore con Alberto Castagna non fu facile”

Francesca Rettondini è stata recentemente ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona”, dove ha avuto l’opportunità di parlare della sua carriera e della sua intensa storia d’amore con Alberto Castagna. Il celebre conduttore, noto per il suo lavoro in programmi iconici degli anni Novanta come “I Fatti Vostri” e “Mattina 2”, scomparve tragicamente nel 2005 a soli 59 anni a causa di un’emorragia interna. La sua morte ha lasciato un segno indelebile nel panorama televisivo italiano. Alberto è inoltre ricordato come uomo immagine di Stranamore, storico programma che condusse per diverse edizioni fino alla sua morte.

Francesca Rettondini su Castagna: “Fu un’incontro fatale”

Francesca Rettondini e Alberto Castagna si conobbero quando lei era solo una ragazza di 20 anni. L’attrice ha ammesso: “Fu un incontro fatale”. Nonostante la differenza di età di 26 anni, i due decisero di iniziare una relazione. L’attrice ha confessato: “Io l’ho conosciuto da giovanissima, nello spettacolo va così, ci si incontra tra colleghi, i rapporti iniziano e finiscono senza guardare l’età, questo amore si vedeva ovunque, io venivo da un rapporto con un ragazzo più piccolo di me, non ho considerato gli anni”. Francesca ha però aggiunto che il rapporto con Castagna “non è stato facile, era un uomo sotto i riflettori. Purtroppo ci sono finita anche io… Le difficoltà dell’amore erano tutti gli eventi esterni che hanno contaminato l’amore che non è stato vissuto in maniera serena”.

Alberto Castagna: un inguaribile romantico

Di quell’amore però Francesca Rettondini ha tanti bei ricordi: dai bigliettini che Alberto le lasciava ai momenti trascorsi insieme. Il buon Castagna era un inguaribile romanticone. Questo diede vita a un sentimento forte nel cuore dell’attrice, che la spinse a chiudere la relazione iniziata prima che conoscesse il compianto conduttore televisivo. Francesca ha detto: “Mentre la storia con Alberto iniziava, questo mio ex è tornato e mi ha chiesto di sposarlo. Lui aveva 19 anni ed era disposto a tutto per riavermi, però in quel momento io ho capito che ero innamorata di Alberto”. Al giorno d’oggi, Francesca è sentimentalmente impegnata con il regista e prouttore Rosario Petix; i due stanno insieme da 10 anni.

Chi è Francesca Rettondini

Francesca Rettondini è un’attrice e conduttrice italiana, conosciuta principalmente per il suo lavoro in televisione. Nata il 12 ottobre 1967, ha iniziato la sua carriera negli anni ’90, guadagnandosi un posto di rilievo nel panorama televisivo italiano grazie a diverse apparizioni in programmi di intrattenimento. Francesca vanta anche una lunga carriera d’attrice; nel corso del tempo ha preso parte a celebri produzioni televisive come Sei Forte Maestro, Elisa di Rivombrosa, I Cesaroni e Incantesimo.