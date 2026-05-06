Adriana Volpe nel mirino: il web la accusa di doppio gioco

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Adriana Volpe finisce nuovamente nella bufera social al Grande Fratello Vip 8. Nelle ultime ore la concorrente del reality show condotto da Ilary Blasi è stata pesantemente criticata dal pubblico dopo alcune dinamiche avvenute nella Casa. A far discutere è soprattutto il comportamento avuto nei confronti di Lucia Ilardo, che secondo molti utenti sarebbe stata “tradita” proprio dalla showgirl. Il caso è esploso rapidamente sui social, dove il nome della Volpe è diventato uno dei più commentati.

La nomination a Lucia Ilardo scatena le polemiche

A far infuriare il pubblico del Grande Fratello Vip è stata la scelta di Adriana Volpe di nominare Lucia Ilardo dopo giorni trascorsi accanto a lei tra confidenze, consigli e momenti di apparente complicità. Un comportamento che molti telespettatori hanno interpretato come un vero e proprio doppio gioco, accusando la concorrente di aver “pugnalato alle spalle” l’amica nel momento decisivo del reality.

Sui social le reazioni sono state immediate. In particolare su X, centinaia di utenti hanno criticato duramente l’atteggiamento della Volpe, definendolo falso e opportunista. Tra i commenti più condivisi compare anche quello di un telespettatore che scrive: “Adriana come sempre non si smentisce mai. Fa la dolcina e poi nomina Lucia”. Una frase diventata rapidamente virale e simbolo della polemica esplosa attorno alla concorrente.

Il caso arriva inoltre in un momento delicatissimo del programma. Il Grande Fratello Vip 8 è ormai entrato nella fase finale e ogni scelta dei concorrenti pesa moltissimo sia sugli equilibri interni sia sul giudizio del pubblico. Proprio per questo motivo il gesto di Adriana Volpe ha avuto un impatto ancora più forte tra i fan del reality.

Nonostante le critiche, resta comunque una parte di pubblico che continua a sostenere la showgirl, convinta che il suo sia semplicemente un modo strategico di affrontare il gioco. Ma sui social, almeno per ora, il sentiment generale appare decisamente negativo.

Per Adriana Volpe si tratta dunque di uno dei momenti più complicati di questa esperienza televisiva. E mentre il reality si avvicina alla finalissima, ogni sua mossa rischia ormai di trasformarsi in una nuova polemica capace di incendiare il web.