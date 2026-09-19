Eventi Manfredonia
“Fra Terra e Cielo”, appuntamento speciale con la Banda Città di Manfredonia
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“Fra Terra e Cielo”, appuntamento speciale con la Banda Città di Manfredonia
🎶 FRA TERRA E CIELO 🎶
Siamo lieti di invitarvi al nostro Concerto Lirico-Sinfonico “Fra Terra e Cielo”, un appuntamento speciale con la Banda Città di Manfredonia. ✨
Sarà un viaggio musicale tra grandi emozioni, melodie e atmosfere suggestive, accompagnati dalla nostra musica e dalla direzione del M° Giovanni Esposto. 🎼
📅 Giovedì 24 settembre 2026
🕗 Ore 20:00
📍 Cine-Teatro San Michele – Manfredonia
🎟️ Per informazioni e prenotazioni:
rivolgersi presso la Parrocchia San Michele, negli orari d’ufficio indicati in chiesa.
Vi aspettiamo per vivere insieme una serata di musica, emozioni e bellezza.