Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Fra Terra e Cielo”, appuntamento speciale con la Banda Città di Manfredonia

🎶 FRA TERRA E CIELO 🎶

Siamo lieti di invitarvi al nostro Concerto Lirico-Sinfonico “Fra Terra e Cielo”, un appuntamento speciale con la Banda Città di Manfredonia. ✨

Sarà un viaggio musicale tra grandi emozioni, melodie e atmosfere suggestive, accompagnati dalla nostra musica e dalla direzione del M° Giovanni Esposto. 🎼

📅 Giovedì 24 settembre 2026

🕗 Ore 20:00

📍 Cine-Teatro San Michele – Manfredonia

🎟️ Per informazioni e prenotazioni:

rivolgersi presso la Parrocchia San Michele, negli orari d’ufficio indicati in chiesa.

Vi aspettiamo per vivere insieme una serata di musica, emozioni e bellezza.