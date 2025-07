[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Forza Italia Manfredonia: “Un disastro totale, ora togliete il disturbo”



Non era MAI accaduto nella storia millenaria di Manfredonia, località sul MARE Adriatico , che in TUTTA la Città esistesse un DiVIETO di balneazione.



Siamo nel cuore dell’ESTATE, con cittadini, turisti ed operatori economici, i quali stentano a credere che ciò sia potuto avvenire davvero.



Manfredonia precipitata nel baratro profondo dell’inefficienza TOTALE(sporcizia ovunque) e dell’incapacità cronica di risolvere un problema, UNO!!!



Con un’abilità: aumentare la TARI per il 2025, senza spiegare gli errori che sarebbero stati commessi.

Avevamo segnalato, già domenica, 6 luglio(un giorno dopo la rottura dell’impianto), la necessità di intervenire, per impedire che i liquami della fogna sfociassero in mare.



Oggi, 10 luglio, siamo alla PARALISI completa.

Nel corso della seduta del consiglio dell’8 luglio, alle nostre richieste, rivolte a conoscere le azioni intraprese dal Comune in un ANNO, per evitare il collasso della rete fognante o per richiamare il gestore alle proprie responsabilità , abbiamo ricevuto dalla giunta La Marca risposte vaghe, prive di prove DOCUMENTALI, concentrate sulla dichiarata approvazione di un SEMPLICE progetto da parte dell’Aqp.



Nulla rispetto a ciò che era effettivamente NECESSARIO per evitare un danno di simili proporzioni.



La comunità non merita di essere posta in GINOCCHIO, rinnegando addirittura identità e tracce assai risalenti , legate alla posizione geografica, immersa nel mare del GOLFO‼️

Chiediamo un solo gesto, che amministratori seri e saggi, non esiterebbero un istante a compiere, dopo tutto quello cui stiamo assistendo, attoniti: TOGLIETE IL DISTURBO❌



Manfredonia di questo vi sarà grata❗️❗️❗️



I consiglieri comunali di Forza Italia