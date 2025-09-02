Forza Italia: “Manfredonia senza prestazioni sanitarie pubbliche essenziali”
Con un disavanzo sanitario regionale, che, dopo venti anni di governo di centrosinistra, sfiora, nel 2025, sinora, i 360 milioni di euro, l’ospedale “San Camillo De Lellis”, continua a versare in condizioni DISASTROSE.
Da tempo, infatti, presso il nostro nosocomio, NON È POSSIBILE eseguire esami radiografici al torace, alle spalle, alle ginocchia ed alla colonna, a causa di un malfunzionamento prolungato delle attrezzature.
Ciò comporta che, nell’ipotesi di emergenze, si renda necessario raggiungere il policlinico di Foggia o la Casa Sollievo di San Giovanni Rotondo.
Mentre, per prestazioni ordinarie, i nostri concittadini meno fortunati sono dirottati verso Monte Sant’Angelo o, addirittura, Rodi Garganico.
Stamane, inoltre, non erano consentite le ecografie.
Il DIRITTO alla SALUTE oramai è vergognosamente NEGATO, nonostante i proclami e le promesse di questi ultimi mesi.
Uno SCANDALO
L’On. Giandiego Gatta, il Circolo ed il gruppo consiliare di Forza Italia di Manfredonia