Forza Italia Manfredonia: “L’assessore speciale dalle favole meravigliose”

Otto mesi fa, nel corso di una intervista, un assessore dell’amministrazione La Marca affermava, con la consueta spavalderia, che, dopo gli interventi, le strade sarebbero state ripristinate interamente, “ senza rattoppi e da marciapiede a marciapiede”

Peccato che, ancora oggi, lì dove sono state pronunciate le promesse (Viale della Transumanza e Viale dei Bizantini) il manto risulti visibilmente NON ristabilito “a regola d’arte”, così come in Via Scaloria, Via delle Margherite e Via Canne, solo per citarne alcune tra le tante!!

I tombini, poi, individuati dallo stesso assessore quali fonti di pericolo per tutti i mezzi di trasporto, appaiono malmessi, perché sottoposti rispetto all’asfalto, tanto da far sobbalzare persino un automobile

Il tutto, mentre alcuni cantieri di opere pubbliche, finanziate con risorse del PNRR, sono tristemente FERMI (scuola dell’infanzia nella 167 e nel comparto CA5, e centro di raccolta comunale).

Infine, la fontana pubblica “Piscitelli”, per la quale, nel luglio 2024, erano stati liquidati, tra gli altri, € 17.690,00 a titolo di manutenzione ordinaria, il 7 luglio 2025 (quindi, dopo UN ANNO), ha ricevuto, per la stessa causa, un ulteriore finanziamento, pari a complessivi € 30.500,00, destinati agli impianti di Piazza Falcone e Borsellino.

Senonché, dalla Fontana Piscitelli non sgorga una sola goccia d’acqua!

Un quadro desolante, che richiede un’attenzione ed una cura in misura assai maggiore di quanto (non) fatto finora dall’attuale amministrazione!

PIÙ FATTI, MENO SLOGAN

PIÙ RISULTATI, MENO PROPAGANDA

Forza Italia Manfredonia