[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Forza Italia Manfredonia: gratitudine ai cittadini

Esprimiamo gratitudine all’elettorato sipontino che con il proprio voto ha, ancora una volta, decretato il successo di Forza Italia alle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale della Puglia.



Con il 15,15% (quasi il doppio della media provinciale) dei voti, Forza Italia si attesta come primo partito del centrodestra manfredoniano e secondo di tutte le formazioni politiche in campo, e il capogruppo in consiglio comunale, Ugo Galli, risulta il secondo di tutta la lista, con i suoi oltre 3.000 voti, preceduto solo dal segretario provinciale, Paolo Dell’Erba, a cui vanno le nostre congratulazioni ed auguri di buon lavoro.

Ad Ugo Galli il ringraziamento di tutta la segreteria cittadina per l’ottimo risultato conseguito, frutto del lavoro profuso dentro e fuori l’aula consiliare, tra la gente e con la gente, che gli ha tributato il meritato riconoscimento di cui andiamo orgogliosi.

La segreteria cittadina di Forza Italia – Manfredonia