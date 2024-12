[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Forza Italia: “Manfredonia deve pretendere il potenziamento delle strutture sanitarie locali”

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA COMUNALE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA

Abbiamo aderito, senza esitazioni, alla proposta volta a costituire una commissione speciale comunale per la tutela della salute pubblica -di cui fa parte il nostro capogruppo, Ugo Galli- deliberata dalla massima assise cittadina il 28 novembre.

Noto, infatti, è il nostro impegno, in relazione a questa tematica, molto a cuore anche all’On. Giandiego Gatta, da sempre molto attento ai problemi della sanità sipontina, come ampiamente testimoniato dalle molteplici iniziative, assunte da consigliere regionale in passato e da parlamentare oggi.



Il tema della salvaguardia di questo bene primario della comunità è stato già posto al centro del nostro programma elettorale e sviscerato in ogni suo aspetto, attraverso la formulazione di proposte concrete.



Ora, partecipando alle attività della commissione in via d’insediamento, intendiamo fornire un contributo tangibile in questo delicato ambito, che riteniamo ESSENZIALE ED IRRINUNCIABILE, per le sorti di Manfredonia, che merita e deve pretendere il potenziamento delle strutture sanitarie locali, oramai allo stremo.

I consiglieri comunali di Forza Italia

Liliana Rinaldi, Fabio Di Bari e Ugo Galli