Forza Italia Manfredonia: “Conflitti d’interesse, mastelli ed orari per la musica: la grammatica del Comune”

Notiamo che il nostro video, sulle pessime condizioni del verde pubblico, sta producendo i primi effetti concreti, considerati gli interventi SUCCESSIVI, intrapresi dal Comune in tal senso.

Evidentemente, un’opposizione attenta e’ utile alla Città!!

Si manifestano, invece, nuovi, gravi, conflitti d’interesse, con la giunta che ha deliberato la concessione di un contributo economico, accogliendo l’istanza di un’associazione, sottoscritta dal convivente di un assessore, che, a sua volta, partecipa alla stessa seduta, votando favorevolmente.

È normale?!

Intanto, si crea disorientamento tra i cittadini, annunciando la sostituzione dei mastelli ed incomprensibili, o impossibili, modalità di determinazione della TARI, appena aumentata dalla giunta La Marca.

Mentre, nel pur legittimo rispetto delle esigenze dei residenti, l’amministrazione non è in grado di emanare un’ordinanza che assicuri un minimo di sollievo agli esercenti commerciali ed ai nostri giovani, in tema di diffusione della musica (controllata e in senso conforme alla vigente normativa).

Beninteso,siamo favorevoli alla piena tutela dei cittadini,garantendo però un minimo di sostegno a coloro i quali lavorano ed ai ragazzi, costretti a recarsi in altri paesi(che ringraziano).

Un equo bilanciamento tra le due posizioni,come avviene in tanti altri luoghi:questo non siamo in grado di garantire.

Anche la stampa amica, un tempo ammaliata ed illusa da promesse poetiche, sta ora comprendendo l’inconsistenza politica ed amministrativa di questa giunta, che ha urgente bisogno di essere formata, in materia di grammatica politica….e non solo politica!!

I consiglieri comunali di Forza Italia