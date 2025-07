[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Forza Italia Manfredonia: “Chiediamo le dimissioni della consigliera Rinaldi”

Apprendiamo dell’abbandono del partito e del gruppo, da parte del consigliere comunale, Liliana Rinaldi – eletta nella lista di Forza Italia, in occasione delle ultime competizioni amministrative – attraverso la pagina Facebook di quest’ultima.

Una scelta, anche comunicativa, evidentemente sintomatica di un certo modo di intendere il percorso politico, che le aveva consentito di rivestire rilevanti incarichi amministrativi in rappresentanza della nostra forza politica.

Non comprendiamo, dobbiamo dirlo, a quali decisioni o indirizzi “non condivisi” si riferisca il consigliere Rinaldi, non partecipando la stessa, da svariati mesi, ad alcuna attività partitica e del gruppo consiliare, in passato, comunque, sempre avallate dalla medesima.

Ci appelliamo, infine, alla coerenza da lei invocata, chiedendole le dimissioni anche dallo scranno consiliare, avendo la stessa domandato ed ottenuto il voto in ragione della sua candidatura nella lista del partito Forza Italia.

Se è “al servizio dei cittadini”, come afferma di essere, ci auguriamo voglia rispettarne le volontà, non esitando dal rassegnare tali dimissioni.

La segreteria cittadina di Forza Italia Manfredonia