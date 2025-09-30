Forza Italia Manfredonia: “Cardiologia ridotta ai minimi termini”
Le parate trionfalistiche, che si susseguono, in questi giorni, presso la nostra struttura ospedaliera, in vista delle elezioni regionali, nascondono DISSERVIZI sanitari gravissimi.
Infatti, il reparto di cardiologia, che eroga prestazioni secondo standard assai elevati, risulta, da tempo, IMPOSSIBILITATO ad applicare holter pressori.
Inoltre, i test da sforzo non possono essere effettuati, a causa di malfunzionamenti del macchinario, con la conseguenza che le visite prenotate dai pazienti, da un anno circa, sono RINVIATE a data da destinarsi.
Infine, i cittadini, ai quali devono necessariamente essere impiantati pacemaker o defibrillatori, sono TRASFERITI in altri ospedali, considerate le avarie diffuse.
Tutto ciò comporta la demotivazione del personale medico appena assegnato.
Se solo si badasse alla salute della nostra comunità e non agli spot elettorali, i fondamentali diritti della collettività sarebbero, finalmente, tutelati ‼️‼️
Il Circolo ed il gruppo consiliare di Forza Italia