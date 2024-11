Forza Italia: “Il Comune affida la comunicazione ad una società non di Manfredonia”

L’AMMINISTRAZIONE COMUNICA

Mentre le urgenze ed i problemi infuriano, il comune pensa bene di occuparsi di comunicazione, affidando il servizio DIRETTAMENTE ad una società non di Manfredonia, per un importo di € 3.278,00, in relazione ai mesi novembre/gennaio,oltre iva, stanziato in una delle tante variazioni di bilancio adottate.

Leggendo gli atti, non comprendiamo se si tratti di zuppa o pan bagnato. Infatti, le attività si definiscono, nello stesso tempo, incarico e servizio. Per i non addetti ai lavori, e’ come dire che la Juve e l’Inter sono la stessa squadra. E gli incarichi presentano una disciplina particolare e completamente diversa dai servizi.

Inoltre, si attribuiscono i compiti comunicativi alla società non sipontina, senza aver consultato altri operatori specializzati, attraverso le modalità esistenti.

Vero e’ che la normativa consente di procedere in questo senso.

Ma, se si dichiara negli stessi atti sulla comunicazione ed in ogni occasione, che l’amministrazione si ispira alla TRASPARENZA, perché non consultare anche differenti soggetti in grado di occuparsi di questa materia?

Si sarebbe garantita una maggiore chiarezza ed ottenuto un risparmio di spesa,allontanando il sospetto che, in realtà, si sia inteso scegliere la società, con sede in altra città, VOLUTAMENTE.

Ci torna in mente un noto brano musicale dei Matia Bazar “SOLO TU”.

I consiglieri comunali di Forza Italia

Liliana Rinaldi

Fabio Di Bari

Ugo Galli