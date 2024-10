Forza Italia Giovani: “A Manfredonia raccolta firme per il primo soccorso nelle scuole”

Forza Italia Giovani: “A Manfredonia raccolta firme per il primo soccorso nelle scuole”



Sabato 5 e domenica 6 ottobre, dalle ore 17:00 alle ore 20:00, presso il circolo di Forza Italia (Corso Manfredi, n. 279) il movimento giovanile organizzerà una raccolta firme per la presentazione di una proposta di legge relativa all’introduzione dei corsi di primo soccorso nelle scuole

secondarie di primo e secondo grado.



Una battaglia che Forza Italia Giovani ha sentito la necessità di far propria, per consentire ai giovani

studenti di arricchire il loro bagaglio di conoscenza con nozioni, tecniche ed esperienze pratiche che in situazioni di pericolo o disagio potrebbero

anche salvare delle vite umane.



Una proposta ragionevole per la quale saremo in prima linea e alla quale dedicheremo tutti i nostri sforzi.



Veniteci a trovare, basta una firma!



Natalie La Torre

Vicecoordinatrice regionale Forza Italia Giovani

Antonio Troiano

Coordinatore provinciale Forza Italia Giovani