Forza Italia: doppio appuntamento a Monte Sant’Angelo e Manfredonia

Doppio appuntamento questo pomeriggio con i vertici locali e regionali di Forza Italia.



Prima tappa a Monte Sant’Angelo dove alle ore 17 in corso Vittorio Emanuele n.122 si terrà l’inaugurazione della nuova sede del partito. Introdurrà l’incontro il segretario comunale di Forza Italia del centro garganico Alessio Basta.

Interverranno: on. Mauro D’Attis, segretario regionale di Forza Italia, on. Giandiego Gatta, on. Giorgio Lovecchio, il consigliere regionale Paolo Dell’Erba segretario provinciale di Forza Italia e Raffaele Di Mauro responsabile regionale del settore Organizzazione. A seguire, alle ore 19, si terrà a Manfredonia in corso Manfredi n.279 un incontro sul tema “Verso le Regionali 2025”, ad aprire la discussione sarà il segretario cittadino Marco Di Bari e interverrà, oltre a D’Attis, Gatta, Lovecchio, Dell’Erba e Di Mauro, anche il capogruppo di Forza Italia al Comune di Manfredonia Ugo Galli.