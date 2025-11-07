Forte peggioramento del tempo dalla serata di venerdì

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

FORTE PEGGIORAMENTO DEL TEMPO DALLA SERATA DI VENERDI.

Sarà una rasoiata instabile serale quella che sta per interessare la Puglia Salentina e il Gargano. Particolarmente intesa sulle zone del Leccese e Brindisino ma allo stesso tempo di veloce passaggio dato che già dalla mattinata di Sabato avremo una momentanea tregua.

Il clou delle precipitazioni, che localmente potranno essere anche a carattere temporalesco, è previsto tra la serata di oggi e la nottata di Sabato con particolare focus su Leccese e Brindisino. Meno esposte le zone centrali come Barese e Murgia, mentre potremo avere maggiore esposizione ai fenomeni sul Tavoliere settentrionale e Gargano.

La mappa riporta il totale degli accumuli nelle prossime 24 ore (fino alle 7:00 di sabato mattina) con l’inizio delle piogge previsto dalla serata di oggi si intuisce dagli accumuli che l’intensità dei fenomeni sarà particolarmente intesa su alcune zone della regione.

MeteoPuglia in Foto