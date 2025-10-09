Forbidden fruit, spoiler 9 ottobre 2025: Yildiz in lacrime per le nozze di Kemal, Halit le rivela…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, giovedì 9 ottobre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.10 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Yildiz non riuscirà a trattenere le lacrime quando comunicherà alla sorella che Kemal sposerà Zehra.

Halit si è recato a casa della donna che Erim ha investito per cercare di sistemare le cose. Il figlio della donna, Osman, approfitterà della situazione e chiederà una notevole somma di denaro per non denunciare il ragazzo.

Spoiler Forbidden fruit 9 ottobre 2025: Yildiz scopre che Kemal aiuterà Halit

Dopo che Zeynep ha accettato di andare via dalla festa con Dundar per cenare insieme a casa sua Hakan chiederà informazioni a Caner sul loro rapporto.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno sapere che Halit dirà a Yildiz che dopo il matrimonio con sua figlia Kemal starà dalla sua parte contro Ender e Alihan. Alla moglie dirà che per evitare una contromossa da parte dei suoi rivali la data delle nozze dovrà rimanere segreta.