Forbidden fruit, spoiler 8 ottobre 2025: Zeynep provoca Alihan, cosa rischia Erim?

Va in onda oggi, mercoledì 8 ottobre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.10 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Dundar alla lotteria organizzata in occasione della festa azienda si aggiudicherà una cena con Zeynep a casa sua.

Alihan apparirà alquanto infastidito e proverà a convincere Zeynep a non frequentare Dundar perché non crede che sia una brava persona. Lei per l’ennesima volta gli dirà che la sua vita non lo riguarda più.

Spoiler Forbidden fruit 8 ottobre 2025: Zeynep lascia la festa con Dundar, Alihan amareggiato

Infastidita dal comportamento dell’ex fidanzato Zeynep con lo scopo di provocarlo accetterà l’invito di Dundar e lascerà la festa aziendale insieme a lui. La decisione della donna non farà affatto piacere ad Alihan, infatti apparirà amareggiato.

Erim e i suoi familiari in commissariato scopriranno che la donna che ha investito non è morta. Le anticipazioni di Forbbide fruit fanno però sapere che il ragazzo a causa dell’incidente legalmente rischierà comunque conseguenze gravi.