Forbidden fruit, spoiler 7 ottobre 2025: Yildiz fa una scioccante scoperta su Kemal, Emir nei guai

Va in onda oggi, martedì 7 ottobre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.10 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che stanca della sua vita matrimoniale con Halit Yildiz deciderà di stravolgere tutto.

Cosa farà la sorella di Zeynep? Dopo che il marito uscirà di casa per andare al lavoro preparerà le valigie e lascerà villa Argun per andare da Kemal. La donna è pronta a confessargli l’amore che prova per lui, però farà i conti con un’inaspettata e scioccante novità.

Spoiler Forbidden fruit 7 ottobre 2025: Erim ha investito una donna

Yildiz resterà senza parole quando scoprirà che Kemal e Zehra si stanno sposando, i due però verranno interrotti prima di poter pronunciare il famoso ‘si’. A fermare in modo brusco la cerimonia sarà una telefonata.

Cosa succederà? Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno sapere che Emir ha avuto un incidente, il ragazzo dopo aver preso di nascosto una delle auto del padre ha investito una donna che sembrerà essere morta. Inevitabilmente la famiglia Argun andrà nel panico e il matrimonio salterà.