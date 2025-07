Forbidden fruit, spoiler 9 luglio 2025: Ender distrutta, Zeynep fa un regalo ad Alihan

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, mercoledì 9 luglio 2025, un nuovo episodio settimanale di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.10 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Halit chiederà ad uno dei suoi uomini di andare a casa di Yildiz e Zeynep, la prima però gli impedirà di entrare e gli chiederà di non tornare più.

Dopo aver firmato i documenti per il divorzio Ender ha perso ogni cosa, per questo sarà sempre più disperata. Il fratello trovandola a casa in vestaglia cercherà di riaccendere il suo desiderio di vendetta nei confronti dell’ex marito.

Spoiler Forbidden fruit 9 luglio 2025: Zeynep fa un regalo ad Alihan

Nell’episodio di oggi Ender sarà triste anche a causa della lontananza con il figlio Erim, lui è rimasto a vivere con il padre e dopo il divorzio non l’ha mai né sentito né visto. L’uomo di Halit si presenterà di nuovo alla porta di Yildiz per consegnarle un grande pacco, lei però lo manderà di nuovo via perché non vuole coinvolgere la sorella nel suo piano.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Zeynep troverà un fazzoletto di Alihan a terra e deciderà di fargli un regalo speciale. Lo porterà lei stessa al suo capo e apparirà alquanto emozionata, però se ne pentirà subito.